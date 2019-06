Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim: Scheibe hielt stand - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Sonntag zwischen 12 und 16 Uhr in ein Anwesen in der Sophie-Scholl-Straße einzubrechen. Die doppelverglaste Scheibe hielt jedoch stand, so dass der Täter von seinem Vorhaben abließ und sich entfernte. Die Sachschadenshöhe dürfte sich auf über 500 Euro belaufen. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, in Verbindung zu setzen.

