POL-MA: Hemsbach: Versuchter Vereinsheimeinbruch

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmittag bemerkte ein Mitglied den versuchten Einbruch in das Vereinsheim im Seeweg. Die Türe hielt den Aufbruchsversuchen allerdings stand, so dass die Unbekannten nicht ins Innere vordringen konnten. In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist bislang noch nicht geklärt. Tatzeit dürfte demnach zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Sonntagmittag gewesen sein. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, aufzunehmen.

