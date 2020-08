Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Grundstücksmauer durch Unfall beschädigt - Verursacher flüchtet

Bohmte (ots)

Am Sonntag beschädigte ein Unbekannter in der Straße "Am Schwaken Hofe" eine Grundstücksmauer und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der oder die Flüchtige bog zwischen Mitternacht und 09 Uhr von der Bremer Straße in die Straße "Am Schwaken Hofe" ab und prallte, vermutlich auf dem Weg zur Umgehungsstraße, im Kurvenbereich gegen die Sandsteinmauer eines Landgasthauses. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Rufnummer 05471/9710 zu melden.

