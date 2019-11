Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher öffnen Bier-Zapfhähne

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (6./7. November) gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte "Im Himmelreich" verschafft. Die Unbekannten schlugen ein Fenster ein, kletterten in die Räume und durchsuchten alles.

Gestohlen wurde nach den bisherigen Erkenntnissen ein geringer Bargeldbetrag. Allerdings richteten die Täter weiteren Sachschaden an, indem sie an der Theke die Zapfhähne öffneten, so dass der Inhalt von zwei Fässern Bier in den Abfluss lief. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Bei der Spurensicherung stellten die Beamten einen Schraubendreher sicher, der möglicherweise von den Tätern zurückgelassen wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Hinweise auf verdächtige Personen, die zwischen Mittwochenabend, 19 Uhr, und Donnerstagvormittag, 9.30 Uhr, im Umfeld der Gaststätte aufgefallen sind, nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 gern entgegen. |cri

