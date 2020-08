Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pedelec und Mountainbikes gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Wochenende kam es im Stadtgebiet zum mehreren Fahrraddiebstählen. Am Freitagabend bemerkte der Eigentümer eines anthrazitfarbenen E-Bikes der Marke Pegasus "Premio" einen platten Reifen an seinem Fahrrad und kettete das Bike vor der Sparkasse in der Lerchenstraße an einen dortigen Sicherungsbügel. Als das Pedelec am Sonntagnachmittag abgeholt werden sollte, war es nicht mehr auffindbar. Ebenfalls gestohlen wurden am Sonntagabend zwei Mountainbikes am Kamp. Dort nahmen unbekannte Täter zwischen 20.30 Uhr und 21.15 Uhr ein leuchtend rotes Stevens "Applebee" und ein orange-schwarzes Bergamont "Revox 4" mit, die in Höhe des Schuhgeschäftes Reno aneinandergekettet waren. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

