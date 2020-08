Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der Korschenbroicher Straße

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Auffahrunfall an einer Ampelkreuzung auf der Korschenbroicher Straße sind am Freitag, 21. August, gegen 12 Uhr zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen hatte eine 18-jährige Fahrerin aus Brüggen - unterwegs mit einem VW Lupo - bei Rotlichtanzeige auf der Ampelanlage gebremst. Der Wagen war aber nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand gekommen und prallte gegen einen Mercedes-Benz der B-Klasse mit einer 42-jährigen Frau aus Kaarst am Steuer. Dieser Wagen wurde wiederum auf einen BMW X5 geschoben, mit dem ein 51-jähriger Fahrer aus Korschenbroich an der Ampel stand.

Alle drei Autos wurden beschädigt. Der VW und der Mercedes-Benz waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ds)

