Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mit Leichtkraftrad vor der Polizei geflüchtet

Mönchengladbach (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt waren Polizeibeamte am Donnerstag, 20. August, gegen 22.40 Uhr in Wickrath auf der Hochstadenstraße auf zwei Leichtkrafträder aufmerksam geworden, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren und einen Kreisverkehr verbotswidrig links umfuhren. Doch einer Kontrolle wollten sich die beiden entziehen.

Trotz Anhaltezeichen mit Stop-Signal, Blaulicht und Lichthupe konnte einer der beiden Kradfahrer nach Flucht und Verfolgung über Beckrather Straße und Wickrathhahner Straße erst auf der Sandstraße gestoppt werden. Dabei prallte das Leichtkraftrad mit einer geschätzten Geschwindigkeit von nur noch rund zehn km/h gegen den linken vorderen Kotflügel des Streifenwagens und anschließend gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Der 16-Jährige Fahrer des Leichtkraftrades erlitt leichte Verletzungen. Ein freiwilliger Drogenvortest erbrachte einen positiven Befund auf Cannabis. Es erfolgten eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen holte der Vater den 16-Jährigen auf der Wache ab.

Am Wickrather Markt hatten sich die beiden Kradfahrer getrennt. Angaben zu dem anderen Fahrer wollte der 16-Jährige nicht machen. Die Ermittlungen der Polizei in diesem Fall dauern an. (ds)

