Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wahlplakate beschädigt: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Mönchengladbach (ots)

Im Zusammenhang mit der Beschädigung von Wahlplakaten bittet die Polizei Mönchengladbach um Zeugenhinweise. Der Staatsschutz ermittelt.

So sind insgesamt 18 Wahlplakate - dies wurde am Donnerstag, 20. August, frühmorgens festgestellt - an der Korschenbroicher Straße im Abschnitt zwischen den Kreuzungen Reyerhütter Straße sowie Volksbadstraße beschädigt worden. Die unbekannten Tätern hatten die Plakate von ihren Halterungen an Laternen oder Mastpfählen gelöst, teilweise gerissen, und meist direkt daneben auf dem Boden liegen gelassen. Einige Plakate wiesen Risse auf oder waren in mehrere Teile zerlegt. Beschädigt wurden Wahlplakate der Parteien CDU und SPD.

Sachdienliche Hinweise sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 übermittelt werden. (ds)

