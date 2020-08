Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruchsbeute vom Computer bis zur Gitarre

Mönchengladbach (ots)

Nachdem ein unbekannter Täter im Stadtteil Rheindahlen-Land in der Nacht zum Donnerstag, 20. August, vermutlich zwischen 3.15 und 3.45 Uhr zunächst vergeblich versucht hatte, die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Straße Genhodder aufzuhebeln, gelang ihm dies schließlich an einer Balkontür. Bei diesem Einbruch erbeutete er unter anderem einen Computer, eine Uhr und einen Lautsprecher.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 15. August, 8 Uhr, und Donnerstag, 20. August, 15 Uhr, gelangten vermutlich mehrere unbekannte Täter nach dem Aufhebeln der Eingangstür in ein Reihenhaus im Stadtteil Giesenkirchen-Mitte am Ahrener Feld. Nach ersten Feststellungen erbeuteten sie zwei Gitarren und ein TV-Gerät.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell