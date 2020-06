Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200630.1 Neuendorf: Geschwindigkeitskontrolle in Neuendorf-Sachsenbande

Neuendorf-Sachsenbande (ots)

Am 27.06.2020 führte das Polizei-Bezirksrevier In Neuendorf-Sachsenbande auf der L 135, Burger Straße, im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 18.15 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durch. Fazit des Tages....über 30 % Geschwindigkeitsüberschreitungen.

In der Burger Straße ist die Geschwindigkeit auf 60 km/h begrenzt. Anwohner hatten darum ersucht, auch an dieser Stelle eine Kontrolle durchzuführen, da sie den Eindruck hätten, dass sich viele Fahrzeugführer nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten. Und sie sollen Recht behalten.

Von 1133 Fahrzeugen, die in dem Zeitraum die Meßstelle passierten, waren 345 Fahrzeugführer zu schnell, dass sind etwas mehr als 30 %. Diese haben dann aber auch schon den Toleranzwert überschritten. Von diesen 345 waren fast 25 %, 81 Fahrzeugführer, so schnell, dass sie mit einem Bußgeldbescheid rechnen müssen und 40 haben sogar die Geschwindigkeit so überschritten, dass sie mindestens 1 Monat Fahrverbot erhalten werden. Den Rekord hält ein Fahrzeugführer, der mit 130 km/h im 60er Bereich gemessen wurde.

Aufgrund dieser Vielzahl von Überschreitungen müssen die Verkehrsteilnehmer damit rechnen, dass hier in absehbarer Zeit noch einmal kontrolliert wird, um zu überprüfen, ob sich das Verhalten nach der ersten Kontrolle doch geändert hat und sich mehr Verkehrsteilnehmer an die Begrenzung halten.

