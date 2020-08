Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach bewaffnetem Raubüberfall

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Mann betrat am gestrigen Donnerstag ein Sonnenstudio auf der Hindenburgstraße, bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad über einen nahegelegenen Parkplatz. Die Polizei sucht Zeugen.

Es war mitten am Tag, genauer um 15.54 Uhr, als der Räuber über einen Nebeneingang in das Sonnenstudio kam. Er ging in geduckter Haltung zu der Angestellten am Empfangstresen, richtete eine Schusswaffe, die er in beiden Händen hielt, auf die Frau und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen.

Er stopfte Bargeld in eine mitgebrachte Tasche und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad - vermutlich über einen nahe gelegenen Parkplatz "nach hinten" in Richtung der Bahngleise. Die überrumpelte Mitarbeiterin informierte ihren Chef und danach umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief allerdings negativ.

Der Täter wurde als akzentfreies Deutsch sprechender, ca. 30-jähriger Mann von ungepflegtem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug einen dunklen Hoodie, dessen Kapuze tief in das Gesicht gezogen war. Darüber hinaus trug er eine ungepflegte schwarze Jogginghose. Die Waffe in seiner Hand sei schwarz gewesen.

Die Beute dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand bei einem eher geringen dreistelligen Betrag liegen. Namentlich noch nicht erfasste Zeugen oder Personen, die Angaben zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(cw)

