POL-ME: POL-ME: ein verletzter Motorradfahrer bei Alleinunfall (Ratingen) -2007052

Mettmann (ots)

Am Samstag, 11.07.2020 ereignete sich in Ratingen ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Leichtkraftrad. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Gegen 18.20 Uhr befuhr ein 50-jähriger Ratinger mit seinem Leichtkraftrad die Brückstraße in Richtung Hubertusstraße. An der Einmündung Hubertusstraße wollte er nach links abbiegen und kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der 50 Jahre alte Mann schwer. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. An dem Leichtkraftrad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

