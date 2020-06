Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (ho); Am 06.06.2020 zwischen 05:30 Uhr und 08:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Maschenstraße (EIN) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den geparkten Pkw einer 56-Jährigen. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von 1200 Euro. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

