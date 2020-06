Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Altöl

Einbeck (ots)

Dassel (ho); In der Nacht vom 04.06.2020 auf den 05.06.2020 wurden in der Nähe der Sievershäuser Straße zwischen Dassel und Sievershausen an einem Forstweg insgesamt 11 Kanister (0,5l) Altöl unrechtmäßig entsorgt. Einer der Behälter war undicht, aber stand in einer alten Plastikschale, sodass kein Altöl in das Erdreich gesickert ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Sachverhalt oder Täter geben kann wird gebeten sich mit der Polizei Einbeck oder Dassel in Verbindung zu setzen.

