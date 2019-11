Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon: Zwei Gartenhütten an der Sportanlage an der Jakobuslinde waren in der Nacht zum Mittwoch das Ziel von Einbrechern. Die Täter traten eine Tür ein bzw. brachen ein Vorhängeschloss auf. Anschließend durchsuchten sie die Hütten, fanden aber nach ersten Erkenntnissen kein Diebesgut. Der Schaden wurde erst am Mittwoch gegen 16.30 Uhr bemerkt. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

