Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kontrollen auf der B229

Arnsberg / Sundern (ots)

Erneut führte die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis einen Kontrolltag zur Bekämpfung der Einbruchs- und Straßenkriminalität durch. Schwerpunkt war am Mittwoch die Bundesstraße 229. In Müschede und Hachen wurden etwa 100 Fahrzeuge sowie über 50 Personen kontrolliert. Sechs Verkehrsverstöße stellten die Beamten hierbei fest. Mit den kreisweiten Kontrollen stellt sich die Polizei auch weiterhin den reisenden Einbrecherbanden in den Weg. Neben den sichtbaren Kontrollen überwachen Zivilkräfte die Wohngebiete. Zudem wird mit verdeckten Maßnahmen und akribischer Ermittlungsarbeit der Druck auf die Täter erhöht. Neben den polizeilichen Maßnahmen ist die Polizei aber auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Achten Sie auf fremde Personen und Fahrzeuge in ihrer Straße und informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen umgehend den Polizeiruf 110.

