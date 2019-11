Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bei Vermessungsarbeiten schwer verletzt

Olsberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag wurde ein 47-jähirger Thüringer schwer verletzt. Der Mann hatte im Kreisverkehr an der Hauptstraße Vermessungsarbeiten ausgeführt. Gegen 14.45 Uhr fuhr eine 50-jährige Olsbergerin von der Stadionstraße kommend in den Kreisverkehr ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Vermesser und dem Auto. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Thüringer und brachte ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell