Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Arnsberg (ots)

Zeugen meldeten am Dienstag gegen 23 Uhr einen im Graben liegenden Pkw auf der Landstraße 544 zwischen dem Abzweig Ainkhausen und Herdringen. Nach Spurenauswertung war der blaue VW-Polo in Richtung Hüsten unterwegs. Hierbei kam er von der Straße ab, beschädigte einen Baum, überschlug sich und landete auf dem Dach im Straßengraben. Bei Eintreffen der Polizei war kein Fahrer vor Ort. Während der Unfallaufnahme erschien ein 35-jähriger Mann aus Sundern an der Einsatzstelle. Er gab an, der Fahrer des Unfallwagens zu sein. In der Befragung zum Unfallgeschehen machte der Mann jedoch widersprüchliche Angaben. Im weiteren Verlauf räumte der Sunderaner ein, dass seine Freundin die Fahrerin war. Daraufhin suchten die Beamten die Wohnanschrift in Sundern auf. Hier trafen sie auf die 31-jährige Fahrerin. Da der Verdacht bestand, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Den Pkw stellte die Polizei sicher. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zum Unfall geben? Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell