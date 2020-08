Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte beschädigen Glasschiebetür

Osnabrück (ots)

An der Sutthauser Straße, zwischen der Straße "Am Kalkhügel" und der Lissy-Rieke-Straße, beschädigten Unbekannte in der Zeit von Samstagmittag (13.15 Uhr) bis Montagmorgen (08 Uhr) die Glasschiebetür einer Apotheke. Dabei verursachten der oder die Täter einen nicht unerheblichen Sachschaden. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2115 entgegengenommen.

