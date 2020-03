POL-ROW: ++ Bauholz in der Feldmark entsorgt - Polizei sucht Zeugen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Westervesede. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen neben einem Güllesilo in der Feldmark nahe des Eichenrings illegal Bauholz entsorgt. Vermutlich zwischen Freitag und Dienstag schmissen sie dort Sichtschutzzaunelemente und mit Farbe behandelte Kanthölzer weg. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Umweltsünder bitte an die Polizeistation Scheeßel unter Telefon 04263/985160.

