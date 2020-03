Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Rotes Wohnmobil gestohlen ++ Rasenmäher aus Gartenlaube gestohlen ++ Einbruch in Jugendzentrum ++

Rotenburg (ots)

Rotes Wohnmobil gestohlen

Bremrvörde. Am vergangenen Wochenende ist in der Neuen Straße ein Wohnmobil gestohlen worden. Das nicht zugelassene, rote Fahrzeug des Herstellers Challenger von Typ Vany Smart 214 stand auf dem Betriebshof eines Autohauses. Hinweise bitte an die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0.

Rasenmäher aus Gartenlaube gestohlen

Bremervörde. In den zurückliegenden Tagen haben Unbekannte in der Straße Grüner Weg eine Gartenlaube aufgebrochen. Daraus nahmen sie einen gelb-schwarzen Rasenmäher der Marke Stiga vom Typ Turbo Excel 50 S mit. Das geöffnete Vorhängeschloss von Abus behielten die Täter auch. Hinweise bitte unter Telefon 04761/99450.

Einbruch in Jugendzentrum

Tarmstedt. Ende vergangener Woche sind Unbekannte in das Jugendzentrum an der Hauptstraße eingebrochen. Über den Balkon des Jugendtreffs drangen sie in die Einrichtung ein. Im Haus wurden mehrere Türen aufgehebelt. Die Täter nahmen eine XBOX mit Controllern und Spielen, zwei E-Gitarren und ein Mikrofon mit. Hinweise bitte an die Polizei Tarmstedt unter Telefon 04283/95518-0.

