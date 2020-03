Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Überfall auf Tankstelle - Täter rauben Geld und Zigaretten ++ Aufbruch von Zigarettenautomaten misslingt ++ Betrunkener Radfahrer in Schlangenlinien unterwegs ++

Rotenburg (ots)

Überfall auf Tankstelle - Täter rauben Geld und Zigaretten

Lauenbrück. Drei unbekannte Täter haben am Sonntagabend eine Tankstelle an der Bahnhofstraße überfallen. Die Männer betraten den Verkaufsraum gegen 20.15 Uhr. Einer von ihnen bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte von ihr die Herausgabe der Tageseinnahmen. In dieser Zeit rafften seine Komplizen Zigarettenschachteln aus den Regalen und verstauten sie in einer schwarzen Sporttasche. Der Überfall dauerte nur wenige Minuten. Anschließend flüchteten die Männer zu Fuß in Richtung Bundesstraße. Vermutlich hatten sie dort ein Fluchtfahrzeug abgestellt. Sachdienliche Hinweise an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/9470.

Aufbruch von Zigarettenautomaten misslingt

Rotenburg. Jeweils mit einem Gullydeckel haben unbekannte Täter am Wochenende versucht, zwei Zigarettenautomaten in der Moorstraße und in der Knickchaussee aufzubrechen. In beiden Fällen misslang der Aufbruch und die Täter blieben ohne Beute. Hinweise bitte unter Telefon 04261/9470.

Betrunkener Radfahrer in Schlangenlinien unterwegs

Bremervörde. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Sonntagabend die gefährliche Fahrt eines betrunkenen Radfahrers auf der Harsefelder Straße gestoppt. Die Beamten waren auf den 53-Jährigen aufmerksam geworden, weil er ohne Licht und in Schlangenlinien auf der gesamten Breite der Fahrbahn unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. In der OsteMed Klinik musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sorgten die Polizei dafür, dass er heil nach Hause kam.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell