Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von hochwertigen Elektronikteilen aus Traktoren

Hagenow (ots)

Nach dem Diebstahl mehrerer GPS- Zubehörteile aus drei Traktoren sucht die Polizei nun mögliche Tatzeugen. Unbekannte hatten auf dem Gelände zweier Landwirtschaftsbetriebe in Pätow- Steegen bzw. in Kothendorf Teile der GPS Anlagen aus bzw. von den Fahrzeugen demontiert und entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf über 20 TEUR beziffert. Die Polizei prüft jetzt, inwieweit ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht. Die Tatorte befinden sich etwa 20 Kilometer voneinander entfernt. Beide Vorfälle wurden der Polizei am Dienstag mitgeteilt. Hinweise nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen, die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell