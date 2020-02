Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Platzverweis und Gewahrsam nach Auseinandersetzung (20.02.2020)

Spaichingen (ots)

Deutlich alkoholisiert waren zwei junge Männer im Alter von 16 und 18 Jahren, die bereits am Donnerstagnachmittag gegen 13.45 Uhr am Busbahnhof in der Sallancher Straße aneinander gerieten. Nachdem Mitarbeiter des Gemeindlichen Vollzugsdienstes der Stadtverwaltung Spaichingen die Rauferei der beiden Beteiligten beendet hatten, erhielten beide durch die Polizei für den Rest des Tages einen Platzverweis für den Bereich Marktplatz und Busbahnhof. Der 16-jährige, zudem uneinsichtige Jugendliche wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen und nach Hause verbracht.

