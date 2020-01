Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Alkoholisierter Opel-Fahrer kollidiert mit Rettungswagen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Am Ludgerihof 09.01.20, 23.30 Uhr

Am späten Donnerstagabend wurde in Helmstedt ein 64 Jahre alter Opel-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Rettungswagen schwer verletzt. Der 64-Jährige war mit 2,45 Promille erheblich alkoholisiert. Dies war auch die Ursache des Unfalls, bei dem ein Schaden von insgesamt 20.000 Euro entstand.

Den Ermittlungen zufolge war der 32-jährige Fahrer des Rettungswagens, der zusammen mit seinem gleichaltrigen Beifahrer unverletzt blieb, auf der Straße Am Ludgerihof in Richtung Goethestraße unterwegs. Plötzlich geriet der entgegenkommende Opel-Fahrer auf die linke Fahrspur und krachte in die vordere linke Fahrzeugecke des Rettungswagens. Da der Unfall sich in Höhe der Helmstedter Polizeiwache ereignete, waren Polizisten zur Unfallaufnahme zu Fuß schnell zur Stelle.

Von dem 64-jährigem Helmstedter wurde eine Blutprobe entnommen. Weitere Rettungssanitäter brachten den Verletzten zur ärztlichen Untersuchung in die Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

