Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Zeugen nach "Parkplatzrempler" gesucht

Melle (ots)

Auf einem Parkplatz in der Straße "Am Kirchplatz" beschädigte ein Unbekannter am Dienstagmorgen einen Fiat Punto und entfernte sich, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Der oder die Flüchtige beschädigte zwischen 09.05 und 09.20 Uhr die Fahrerseite des schwarzen Kleinwagens und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei in Melle ist an Hinweisen zu der Unfallflucht interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05422/920600 entgegen.

