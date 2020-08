Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Süsel

Motorradfahrer stößt mit einem Kleinwagen zusammen

Lübeck (ots)

Am Freitagabend, den 31.07.20, wurden drei Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße 309, bei Süsel zum Teil schwer verletzt. Ein Kraftradfahrer übersah einen PKW mit zwei Insassinnen und fuhr auf diesen auf. Der Rettungshubschrauber Christoph 12 flog den schwerverletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus.

Gegen 18.45 Uhr befuhr eine 22-jährige Lübeckerin, zusammen mit ihrer Beifahrerin, mit ihrem PKW die Landesstraße 309 in der Gemeinde Süsel in Richtung Neustadt in Holstein. In Höhe eines Parkplatzes beabsichtigte die Corsa-Fahrerin, nach links von der Straße abzubiegen. Ein von hinten herannahendes Kraftrad übersah den Kleinwagen. Der 20-jährige Hamburger schaffte es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen. Er fuhr auf den PKW auf, stürzte vom Kraftrad und prallte auf die Fahrbahn. Der Yamaha-Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde durch den Christoph 12 in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Die PKW-Insassinnen wurden leicht verletzt und konnten die Unfallstelle selbstständig verlassen.

Die Landesstraße 309 wurde in Höhe der Unfallstelle für zirka eine dreiviertel Stunde für den Einsatz der Polizei- und Rettungskräfte voll gesperrt. Das Motorrad wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Schaden beider Fahrzeuge wird auf zirka 9000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen werden von der Polizeistation Süsel geführt.

