Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maximiliansau - Bei Vorfahrt Radfahrendes Kind übersehen

Maximiliansau (ots)

Maximiliansau; Am 05.02.2020 befuhr um 16:20 Uhr ein 15-jähriger Radfahrer die Pfortzer Straße in Richtung Hagenbach. An der Einmündung zum Weidenweg missachtete ein PKW Fahrer mit seinem silbernen Toyota Yaris die Vorfahrt des Radfahrers, welcher in der Folge zu Boden fiel und sich verletzte. Der Unfallverursacher kümmerte sich zunächst um den verletzten Jungen und fuhr diesen nach Hause. In der Aufregung konnten die Beteiligten jedoch keine Personalien austauschen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Verkehrsunfall.

