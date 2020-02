Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Fahrraddieb festgenommen

Landau (ots)

Durch eine aufmerksame Anwohnerin, die am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr beobachtete, wie ein fremder Mann ein Fahrrad aus ihrem Hof entwendete und in einen Transporter einlud, konnte in Germersheim ein Fahrraddieb festgenommen werden. Die Anwohnerin notierte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs, welches kurze Zeit später durch Beamte der Polizei Germersheim einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Das entwendete Fahrrad befand sich noch auf der Ladefläche. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und händigten es der Anwohnerin wieder aus. Gegen den 45-jährigen Fahrraddieb wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

