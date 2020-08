POL-OS: Fürstenau: Lkw-Fahrer schlief am Steuer ein

Polizeiinspektion Osnabrück

Gegen 15:30 Uhr kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 214 bei Fürstenau. Ein 36-jähriger Mann aus Bonn steuerte seinen Lkw mit Anhänger in Richtung Fürstenau, als er in Höhe der Siedlung Höne nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er streifte mehrere Bäume, kappte ein Verkehrszeichen und beschädigte mehrere Meter Berme. Die Zugmaschine blieb quer zur Fahrbahn stehen, der Anhänger ragte in einen Graben. Der 36-Jährige räumte gegenüber der Polizei ein, am Steuer eingeschlafen zu sein. Nach dem Abkommen von der Fahrbahn sei er wieder aufgewacht und habe so gut es geht gegengelenkt. Ein Augenzeuge hatte den Unfall beobachten können. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der entstandene Sachschaden wird auf 13.500 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße noch bis ca. 18:50 Uhr voll gesperrt.

