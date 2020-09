Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Autofahrer flüchtet vor Polizei

Recklinghausen (ots)

Polizeibeamte wollten in der Nacht auf Donnerstag, gegen 0.05 Uhr, auf der Gräwenkolkstraße einen Autofahrer kontrollieren. Der Fahrer hielt zwar kurz an, gab dann aber Gas und verschwand Richtung Bahnhofstraße. Die Beamten fuhren daraufhin dem Mann hinterher. An der Straße Im Gleisbogen konnte das Auto schließlich gefunden und sichergestellt werden. Der Fahrer war weg. Die Polizei setzte für die Suche nach dem Mann auch einen Polizeihund ein. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

