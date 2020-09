Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Recklinghausen (ots)

Auf der Westfalenstraße ist am Mittwoch, gegen 17.05 Uhr, ein Autofahrer negativ aufgefallen. Nach Angaben von Zeugen war der Mann mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt unterwegs. Bei einem Überholvorgang touchierte er offenbar das Auto eines 26-Jährigen aus Recklinghausen. Anschließend fuhr der Autofahrer weiter, hielt dann aber in einer Einfahrt in der Nähe an. Auch dort beschädigte er noch ein weiteres Auto. Weil der 43-jährige Autofahrer aus Recklinghausen einen stark alkoholisierten Eindruck machte, wurde er mit zur Wache genommen. Dort nahm ihm dann ein Arzt eine Blutprobe ab. Wie sich herausstellte, besitzt der 43-Jährige auch keinen gültigen Führerschein. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

