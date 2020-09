Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Motorradfahrer verunglückt und wird schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Lippramsdorfer Straße hat es am Mittwoch, gegen 18.15 Uhr, einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Haltern am See wurde schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war er auf ein Auto mit Anhänger aufgefahren, das auf der Lippramsdorfer Straße Richtung Kanal unterwegs war. Der 32-jährige Autofahrer aus Marl wollte in die Straße Im Kamp abbiegen und musste dafür anhalten. Das bemerkte der Motorradfahrer offensichtlich zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 59-Jährige musste mit dem Rettungswagen ins Krankehaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt. Die Lippramsdorfer Straße musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

