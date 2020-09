Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zusammenstoß mit jugendlichem Fahrradfahrer

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Hellweg ist am Mittwochabend, gegen 20.20 Uhr, ein 15-Jähriger aus Haltern am See verletzt worden. Der Jugendliche war auf dem Hellweg in Richtung Münsterstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte eine 49-jährige Autofahrerin aus Haltern nach rechts in die Straße Zur Lehmkuhle abbiegen. Nach eigenen Angaben übersah sie dabei den Fahrradfahrer neben ihr. Der Radfahrer stürzte und wurde anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

