Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 11:50 Uhr, stand eine 67-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel bei Rotlicht auf der Habinghorster Straße in Richtung Süden (Höhe Fastfood-Restaurant). Zwei Radfahrer, die ihre Räder über die Straße schieben wollten und ein Mann in einem Krankenfahrstuhl wollten die Straße bei Grünlicht überqueren. Ein Autofahrer fuhr deutlich bei Rotlicht, an der 67-Jährigen vorbei über die Kreuzung, als sich die Passanten bereits auf der Fahrbahn befanden. Verletzt wurde dabei niemand.

Gesucht werden jetzt die Passanten, die die Straße überqueren wollten. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell