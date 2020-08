Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Verkehrsunfall mit verstorbener Person auf der Wittbräucker Straße - Sieben Einsätze für die Feuerwehr

Herdecke (ots)

Die Einsatzserie der Freiw. Feuerwehr reißt nicht ab. Insgesamt mussten sieben Einsätze bewältigt werden.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Dienstagabend gegen 22:40 Uhr auf der Wittbräucker Straße. Aus unbekannten Gründen hatte ein PKW auf Höhe einer Gaststätte einen männlichen E-Bike Fahrer erfasst. Der Fahrradfahrer wurde hierbei lebensgefährlich verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten den Patienten massiv an der Einsatzstelle. Unfallzeugen wurden durch die Feuerwehr und im weiteren Verlauf durch einen Notfallseelsorger betreut. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und leuchtete diese aus. Leider verstarb der Patient an der Unfallstelle. Für die Beweisaufnahme der Polizei wurde ein Zelt als Regen- und Sichtschutz aufgebaut. Die Kollegen des Technischen Hilfswerkes Wetter / Herdecke übernahmen die Ausleuchtung der Unfallstelle, damit sich die Feuerwehr wieder einsatzbereit machen konnte. Der Einsatz wurde gegen 2 Uhr beendet.

In der Nacht zog das Sturmtief "Kirsten" über Herdecke welches zu mehreren Einsätzen führte. So mussten umgestürzte Bäume und Äste beseitigt werden. Die Feuerwehrkräfte wurden dann um 4:15 Uhr zur Wittbräucker Straße alarmiert. Dort wurden in der Einmündung zur Hohensyburgstraße Bäume entfernt. Um 5:43 Uhr auf der Ender Talstraße Äste von der Fahrbahn entfernt. Um 6:50 Uhr wurde ein Ast am Unteren Ahlenbergweg von der Straße entfernt. Um 11:16 Uhr wurde auf der Wittbräucker Straße, kurz hinter der Bahnüberführung, ein umgefallener Baum gemeldet. Vor Ort brauchte die Feuerwehr nicht tätig werden, da bereits Straßen NRW sich um das Problem kümmerte. Auf der Wittener Landstraße, Ecke Loerfeldstraße war um 12:30 Uhr ein umgefallener Baum gemeldet. Dieser hatte das Ortseingangsschild beschädigt. Der Baum wurde mit der Motorsäge zerkleinert und bei Seite geräumt. Um 13:37 Uhr musste die Feuerwehr zu einer Tragehilfe in die Straße Egge ausrücken und dort den Rettungsdienst unterstützen.

