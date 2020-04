Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in ein Weindepot+Diebstahl von Baumaschinen+Sachbeschädigung an zahlreichen Pkw+Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol+Versuchter Diebstahl von Steinen+Diebstahl von Getränkekisten

LK Harburg (ots)

Buchholz - Einbruch in Wein-Depot mit Entwendung eines Tresors

In dem Zeitraum vom 17.04.2020, 19:00 Uhr zum 18.04.2020, 09:40 Uhr haben bisher Unbekannte mit einem Stein die seitlich gelegene Fensterscheibe des Weindepots in der Bremer Straße eingeworfen. Im Anschluss sind sie in das Objekt eingestiegen und zielgerichtet zu dem Kassenbereich gegangen. Die Täter haben einen Tresor aus der Verankerung gerissen und mit diesem sowie mit mehrere Hundert Euro Bargeld die Örtlichkeit unerkannt verlassen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter Tel. 04181-2850 zu melden.

Trelde - Diebstahl von Baumaschinen

In der Nacht zu Sonntag haben sich unbekannte Personen auf das Grundstück in der Straße Tannengrund begeben. Dort haben sie aus einem nicht abgeschlossenen Schuppen sowie von der Tragefläche eines Fahrzeuges diverse Baumaschinen entwendet. Im Anschluss sind die Täter unter Mitnahme dieser Beute in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000,00 Euro. Durch einen Zeugen konnte ein verdächtiges Fahrzeug in Tatortnähe festgestellt werden. Nach weiteren Ermittlungen konnte der besagte Pkw mitsamt Diebesgut aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. Wer weitere Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Buchholz i.d.N. unter Tel. 04181-2850 zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Sachbeschädigung an zahlreichen Pkw

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Zeitraum von ca. 03:30 Uhr bis ca. 04:30 Uhr in Seevetal/Meckelfeld zu zahlreichen Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. In den Straßen Immenhof, Lönsring und Am Felde wurden insgesamt 15 Pkw durch unbekannte Täter beschädigt. Erste Zeugenangaben erbrachten Hinweise zu drei verdächtigen Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind einige Anwohner durch laute Geräusche auf die Tätergruppe aufmerksam geworden. Zeugen, die Hinweise zu den Taten bzw. der Tätergruppe geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Garlstorf - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich in Garlstorf ein Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger Mann aus Putensen befand sich mit seinem Fahrzeug auf dem Weg nach Brackel, als er noch in der Ortschaft Garlstorf mit einem auf der Fahrbahn ordnungsgemäß abgestellten Anhänger kollidierte. Durch den Aufprall verletzte er sich und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Anschließend erfolgte zudem im Krankenhaus eine Blutprobe. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Stelle - Versuchter Diebstahl von Steinen

Am Samstagnachmittag kam es in Stelle zu einem versuchten Diebstahl von Steinen. Zwei Männer fuhren mit ihrem PKW an das Grundstück des Geschädigten heran und begannen direkt dort abgelegte Granit-Pflastersteine in ihr Fahrzeug einzuladen. Der Geschädigte beobachtete die Situation und sprach die beiden Männer direkt an. Diese luden daraufhin die Steine wieder aus. Als der Geschädigte die Polizei rufen will, verließen die beiden Täter mit dem Fahrzeug die Örtlichkeit. Gegen die Täter wird nun ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet.

Salzhausen - Diebstahl von Getränkekisten

In Salzhausen kam es in der Nacht zu Samstag zwischen 03:00 und 04:00 Uhr zu einem Diebstahl von mehreren Getränkekisten aus dem Außenlager eines Verbrauchermarktes in der Straße Alte Baumschule. Die vier Täter fuhren mit einem Fahrzeug in den rückwärtigen Bereich des Verbrauchermarktes. Dort öffneten sie gewaltsam die Stahltür und entwendeten mehrere Getränkekisten. Im Anschluss entfernten sie sich mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. mehreren Hundert Euro. Wer Hinweise oder Beobachtungen in dem Tatzeitraum gemacht hat, möge sich bitte bei der Polizei in Winsen unter der Tel. 04171-796115 melden.

