POL-WL: Neu Wulmstorf - Einbruch in Kiosk ++ Buchholz - Mit Nägeln präparierte Tierköder gefundenNeu Wulmstorf

Neu Wulmstorf

Winsen/Luhdorf (ots)

Unbekannte griffen Radfahrer an

Ein 19-Jähriger ist heute Nacht (15.04.2020) von zwei unbekannten Männern angegriffen worden. Der Heranwachsende war, nach eigenen Angaben, gegen 01.10 Uhr mit dem Fahrrad von Wulfsen in Richtung Luhdorf unterwegs, als er etwa 200 Meter vor dem Ortseingang auf zwei Männer traf. Einer von ihnen lag am Boden des Geh- und Radwegs entlang der L 234, weswegen der 19-Jährige angehalten und Hilfe angeboten habe. Sofort seien die beiden Männer auf den Radfahrer losgegangen und hätten ihn mit einem Messer und einer Glasscherbe angegriffen. Der 19-Jährige erlitt mehrere oberflächliche Schnittverletzungen an beiden Unterarmen.

Nachdem ein Pkw die Örtlichkeit passierte, seien die Männer über ein Feld in die Dunkelheit geflüchtet. Der 19-Jährige fuhr daraufhin in die Ortschaft und klingelte erfolglos an einem Haus. Ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen hielt an und setzte die Rettungskette in Gang. Der 19-Jährige wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Eine Sofortfahndung mit mehreren Streifenwagen und Diensthunden blieb erfolglos. An der Tatörtlichkeit wurden Spuren gesichert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, besonders Insassen des Pkw, der während des Angriffs die Örtlichkeit passiert hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

Neu Wulmstorf - Einbruch in Kiosk

Der Kiosk am Bredenheider Weg ist heute Nacht (15.04.2020) von Dieben heimgesucht worden. Gegen 06 Uhr bemerkten Passanten eine eingeschlagene Schaufensterscheibe an dem Geschäft und alarmierten die Polizei.

Die Täter hatten zunächst versucht, die Eingangstür mit einem Gullydeckel einzuwerfen. Als das misslang, warfen sie den Deckel in die Schaufensterscheibe und stiegen in den Verkaufsraum ein. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter etwas Wechselgeld und einige Packungen Tabak. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Anwohner hatten gegen kurz nach vier Uhr laute Geräusche vernommen, diese aber nicht zuordnen können und deswegen auch nicht die Polizei alarmiert.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Telefon 040 33441990.

Buchholz - Mit Nägeln präparierte Köder gefunden

Am Dienstagabend (14.04.2020) meldete ein Zeuge der Polizei, dass am Rand des Schotterparkplatzes am Wilfried-Wroost-Weg mit Nägeln bestückte Wurstenden und Mettbällchen ausgebracht wurden. Beamte suchten den Bereich zusammen mit dem Zeugen ab und konnten mehrere der Köder sicherstellen.

Heute meldete sich ein Hundebesitzer bei der Polizei und gab an, dass sein Hund bei einem Spaziergang am gestrigen Abend einen mit einer Schraube gespickten Köder aufgenommen habe. Der Hund sei nach tierärztlicher Behandlung derzeit wohlauf.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt gegen Unbekannt ein. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 zu melden.

