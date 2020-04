Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Brand einer Sporthalle in Ashausen

LK Harburg (ots)

Am 12.04.2020, ca. 11.50 Uhr, geriet in Stelle, Holtorfloher Weg, OT Ashausen, aus bislang unbekannter Ursache ein Holzschuppen an der Sporthalle des MTV Ashausen/Gehrden 08 in Brand. Das Feuer griff auf die Sporthalle über. Ein Übergreifen der Flammen auf die Gaststätte und die angrenzende Tennishalle konnte verhindert werden. Durch den Brand wurde die Sporthalle nach bisherigen Einschätzungen vollständig zerstört. Nach vorläufiger Schätzung ist ein Schaden von 300.000 Euro entstanden. Die Löscharbeiten dauerten bis zum späten Nachmittag an. Im Anschluss wurde der Brandort beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Winsen Luhe 04171 796 0.

