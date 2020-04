POL-WL: Drogeneinfluss und kein Führerschein ++ Buchholz - Smartphones erbeutet ++ Neu Wulmstorf - Spiegelgläser gestohlen

Polizeiinspektion Harburg

Drogeneinfluss und kein Führerschein

Heute (14.04.2020), gegen 02.45 Uhr, kontrollierten Beamte einen 32-jährigen Mann, der mit einem Mercedes auf der Hauptstraße unterwegs war. Hierbei kam heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem wurde bei ihm eine Drogenbeeinflussung festgestellt, ein Vortest zeigte eine Beeinflussung durch Kokain und Opiate an. Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen

Buchholz - Smartphones erbeutet

Ein Geschäft für Mobiltelefone ist in der Zeit zwischen Ostersamstag, 15 Uhr und Ostermontag, 07 Uhr von Dieben heimgesucht worden. Die Täter versuchten zunächst, die Eingangstür aufzuhebeln. Als das misslang, schlugen sie kurzerhand die Glasfüllung der Eingangstür ein und betraten so den Verkaufsraum. Das komplette Geschäft wurde anschließend von den Tätern durchwühlt. Die Diebe nahmen mehrere Mobiltelefone an sich und verschwanden damit unbemerkt. Der Schaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Telefon 04181 2850.

Neu Wulmstorf - Spiegelgläser gestohlen

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Ostermontag waren Diebe in Neu Wulmstorf unterwegs. In den Straßen Auering und Gerhard-Bachmann-Ring machten sie sich an jeweils einem dort geparkten Mercedes zu schaffen und bauten die Spiegelgläser der Außenspiegel ab. Mit den Ersatzteilen machten sie sich unbemerkt aus dem Staub. Der Schaden beträgt rund 200 Euro.

