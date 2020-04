POL-WL: Festnahme nach Angriff mit Messer ++ Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch ++ Tespe - Zusammenstoß beim Abbiegen

Polizeiinspektion Harburg

Festnahme nach Angriff mit Messer

Am Mittwoch (15.04.2020), gegen 14.50 Uhr, wurde die Polizei in eine Flüchtlingsunterkunft in Stelle gerufen. Dort waren ein 27-jähriger somalischer Staatsangehöriger und ein 28-jähriger Liberianer aneinander geraten. Zunächst hatte es in der Küche Streit um die Zubereitung von Essen gegeben. Hierbei hatte der 27-Jährige erst ein Trinkglas nach dem älteren Mitbewohner geworfen. Dieser konnte dem Glas ausweichen. Anschließend schleuderte der Mann ein Küchenmesser in Richtung des 28-Jährigen. Es traf ihn mit der Griffseite am Brustkorb.

Das Opfer verließ die Unterkunft und sprach vor dem Gebäude mit Mitarbeitern. In diesem Moment kam der 27-Jährige aus dem Haus und ging mit einem weiteren Küchenmesser in der Hand auf das Opfer zu. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ergriffen den Mann, nahmen ihm das Messer ab und riefen die Polizei. Der 27-Jährige drohte dem 28-Jährigen damit, ihn umzubringen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg beantragte den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls. Der Beschuldigte wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch

In der Königsberger Straße kam es am Mittwoch (15.04.2020) zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 17.15 und 18 Uhr hebelten die Täter die Tür einer Doppelhaushälfte auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten Schmuck und Münzen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Tespe - Zusammenstoß beim Abbiegen

Auf der Bütlinger Straße kam es am Mittwoch zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 59-jähriger Mann wollte gegen 14.25 Uhr mit seinem Pkw nach links in die Bergstraße einbiegen. Im Abbiegevorgang kollidierte ein 19-Jähriger, der mit seinem Motorrad auf der Bütlinger Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, mit dem Heck des Pkw. Trotz einer Vollbremsung konnte der Motorradfahrer den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der 19-Jährige stürzte und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

