POL-RZ: Einbruch in Kindertagesstätte

08. Mai 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 06./07.05.2020 - Krummesse

In der Nacht zum Donnerstag ist es in Krummesse zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum vom 06.05.2020, 18.00 Uhr bis 07.05.2020, 07.00 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Kindergartengebäude in der Lübecker Straße. Aus dem Inneren stahlen sie kleinere elektronische Geräte und eine geringe Menge Bargeld. Der Gesamtwert des erlangten Stehlgutes beläuft sich auf etwa 700 Euro, die Höhe des angerichteten Sachschadens liegt bei ca. 150 Euro.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe machen könne. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

