Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zusammenstoß mit Radfahrerin

Ratzeburg (ots)

07. Mai 2020 | Kreis Stormarn - 06. Mai 2020 - Glinde

Am 06.05.2020, gegen 19:05 Uhr kam es im Auffahrtsbereich eines Baumarktes in Glinde, in der Wilhelm-Bergner-Straße, zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw.

Eine 58 Jahre alte Frau aus Glinde befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Wilhelm-Bergner-Straße in Richtung Holstenkamp. Als sich die Glinderin in Höhe der Auffahrt des dortigen Baumarktes befand, wollte ein 39 Jahre alter Mann aus Hamburg mit seinem Mercedes CLS vom Parkplatz des Baumarktes über den Fahrradweg nach links, ebenfalls in Richtung Holsteinkamp, in den fließenden Verkehr einfahren. Es kam zwischen dem Pkw und der Radfahrerin zum Zusammenstoß.

Die 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die jedoch vor Ort nicht medizinisch versorgt werden mussten.

An dem Mercedes und an dem Fahrrad ist ein Gesamtsachschaden von ca. 2.700 Euro entstanden.

