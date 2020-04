Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200423 - 0380 Frankfurt - Riederwald: Fahrzeug mit Graffiti besprüht

Frankfurt (ots)

(ker) Im Zeitraum von Dienstagabend, den 21.04.2020 bis Mittwochmorgen, den 22.04.2020, wurde ein geparktes Fahrzeug eines Immobilienunternehmens durch Graffiti besprüht und mehrere Reifen zerstochen. Die Täter sind derzeit noch unbekannt.

Das betroffene Fahrzeug, ein Opel Movano, wurde am Dienstag, gegen 17:30 Uhr ordnungsgemäß in der Raiffeisenstraße geparkt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Handwerker- bzw. Baustellenfahrzeug eines Immobilienunternehmens. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 06:00 Uhr, kehrte der Fahrzeugnutzer zum Fahrzeug zurück und stellte diverse Beschädigungen fest. Drei Reifen des Fahrzeugs wurden offensichtlich mit einem scharfkantigen Gegenstand zerstochen. Zudem haben der oder die unbekannten Täter auf der Motorhaube ein "Anarchy-Symbol" in einer Größe von etwa 45x 45 cm und auf der linken Fahrzeugseite ein Schriftzug "Mietstreik" in einer Größe von etwa 200 x 40 cm aufgesprüht. Auch der Firmenaufdruck des Unternehmens auf der Fahrertür wurde mittels Sprühfarbe unkenntlich gemacht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2500 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim 18. Polizeirevier unter Rufnummer 069 / 755 11800 zu melden.

