POL-F: 200423 - 0378 Frankfurt-Nieder-Erlenbach: Schwerer Verkehrsunfall - Rollerfahrer tödlich verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Nachmittag ereignete sich an der Kreuzung L3008 / Niedereschbacher Straße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller. Der 73 Jahre alte Fahrer des Rollers wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus verstarb.

Gegen 13:40 Uhr befuhr ein 80-jähriger Seat-Fahrer die Landesstraße L3008 in südliche Richtung. Zu diesem Zeitpunkt war der 73-Jährige mit seiner Vespa in nördliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung L3008 / Niedereschbacher Straße ordnete sich der Autofahrer an erster Stelle auf der Abbiegespur ein, um links nach Nieder-Erlenbach abzubiegen. Die Ampel zeigte für ihn rot an. In dem Moment, als der Vespa-Fahrer die Kreuzung, mutmaßlich bei für ihn geltendem Grünlicht, überqueren wollte, fuhr der 80-jährige mit seinem Pkw an und bog nach links ab. Der Rollerfahrer konnte dem abbiegenden Auto nicht mehr ausweichen. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß, bei dem der Fahrer des Rollers zu Boden stürzte. Der 73-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er jedoch aufgrund der schweren Verletzungen verstarb. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Mutmaßlich missachtete dieser beim Abbiegevorgang das Rotlicht der Ampelanlage.

Die genaue Ursache des Unfalls sowie der genaue Unfallhergang sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ein Unfallsachverständiger wurde hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung in alle Richtungen gesperrt.

