Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Papiercontainer brannten

Siegen / Siegen-Weidenau (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (27.06.2019) ist es zu zwei Container-Bränden in Siegen und in Weidenau gekommen. Am Siegener Giersberg ging ein Sammelbehälter im Bereich "Am Sender" in Flammen auf. Im Weidenauer Raum brannte ein Papiercontainer in der Glückaufstraße. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um sachdienliche Hinweise (0271-7099-0).

