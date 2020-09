Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Walzbachtal - Von Fahrbahn abgekommen und auf Dach gelandet

Walzbachtal (ots)

Großes Glück hatte ein 47 Jahre alter Pkw-Fahrer, der am Dienstag kurz nach 10.00 Uhr auf der Kreisstraße 3506 zwischen Gondelsheim und Jöhlingen von der Fahrbahn abkam und sich überschlug und mit leichten Verletzungen davonkam.

Der 47-Jährige war nach polizeilichen Feststellungen von Gondelsheim kommend in Richtung Jöhlingen unterwegs. Aus unklarer Ursache war er von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich in der Folge und blieb etwa zehn Meter von der Straße entfernt kopfüber auf einem Acker liegen. Der Kleinwagen war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

