Polizei Hagen

POL-HA: Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung- 20-Jähriger muss ins Gewahrsam

Hagen (ots)

Am Dienstagabend, 19.05.2020, rief ein Zeuge gegen 22:15 Uhr die Polizei. In der Friedensstraße hielten sich mindestens 20 Personen in einer Gruppe dicht beisammen auf. Als die Personen die Streifenwagen kommen sahen, flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen. Vier Jugendliche bzw. Heranwachsende (17, 17, 20, 27) konnten die Polizisten ergreifen. Alle waren in unterschiedlichen Haushalten gemeldet. Die Beamten erläuterten ihnen den Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung und erteilten einen Platzverweis. Doch noch während sich der Streifenwagen entfernte, ging die Gruppe erneut an den Treffpunkt in der Friedensstraße. Erneut flüchteten die Personen beim Eintreffen der Polizei. Ein zuvor mit einem Platzverweis belegter 20-Jähriger konnte erneut gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

