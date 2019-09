Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Motorhaube zerkratzt; Norderney - Auseinandersetzung in Restaurant; Norden - Radfahrerin verletzt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Motorhaube zerkratzt

Ein grauer Mercedes C 220 ist am Montag auf einem Parkplatz in Norden beschädigt worden. Die Motorhaube des Wagens wurde offenbar zerkratzt. Der Mercedes war zum Tatzeitpunkt zwischen 17:20 Uhr und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bahnhofstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norderney - Auseinandersetzung in Restaurant

In einem Restaurant auf Norderney ist es am Montag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein bislang unbekannter Mann hielt sich gegen 19:15 Uhr in dem Restaurant an der Knyphausenstraße auf und beschimpfte dort die anwesenden Gäste. Im weiteren Verlauf verpasste er einem 52-jährigen Urlauber eine sogenannte Kopfnuss. Der Unbekannte verließ das Restaurant in Begleitung einer Frau in Richtung Strand. Der Mann soll ca. 175 cm bis 180 cm groß und von kräftiger Statur sein. Er hatte kurze Haare und trug ein weißes Basecap, eine Sonnenbrille und weiße Sneaker. Auf dem linken Unterarm soll er eine Tätowierung haben. Seine weibliche Begleitung hatte blonde Haare zu einem Zopf gebunden. Sie trug einen gelben Wollpullover und eine helle Caprihose mit Blumenmuster. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem unbekannten Mann und seiner weiblichen Begleitung unter Telefon 04932 92980.

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrerin verletzt

Ein 73 Jahre alter Autofahrer hat am Montag beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr in Norden eine Radfahrerin erfasst. Der 73-jährige Norder fuhr mit seinem VW Polo gegen 9:30 Uhr in den Kreisverkehr auf der Straße Am Markt. Beim Ausfahren in Richtung Norddeich übersah er offenbar die von links kommende bevorrechtigte 42-jährige Radfahrerin aus Norden. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte. Sie wurde vermutlich schwer verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell