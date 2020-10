Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Werkzeuge aus Firmenfahrzeug entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Schulstraße und Kurze Straße, Dienstag, 06.10.20, 17.00 Uhr - Mittwoch, 07.10.20, 11.45 Uhr

KALEFELD (schw) - In dem Tatzeitraum von Dienstag, 06.10.20, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 07.10.20, 11.45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem, zunächst in der Schulstraße, im Anschluss in der Kurzen Straße in Sebexen, abgestellten Firmenfahrzeug mehrere Elektrowerkzeuge. Bei den Werkzeugen handelt es sich um unterschiedliche Elektrosägen der Marke BOSCH, sowie eine Bohrmaschine von BOSCH. Durch die Tat ist ein Schaden in Höhe von ca. 1300,- EUR entstanden. Zeugen, die zur o.g. Tatzeit in den benannten Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

